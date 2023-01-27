سعر الذهب يهبط وسط توقعات بتمسك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأميركية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من الهبوط.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1926.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0944 بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع 1% تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأميركية، بحسب "رويترز".

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1927.30دولار.

قال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في شركة "سي.إم.سي ماركتس"، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة "تثير التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو أكثر اعتدالا"، مما يضغط على الذهب.

وأظهرت بيانات صدرت، أمس الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع، لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود بحلول النصف الثاني من العام، سيكون معتدلا ولفترة قصيرة مقارنة بفترات ركود سابقة بسبب قوة سوق العمل بصورة غير معتادة.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل جاذبية.

يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، والذي سيستمر على مدى يومين، ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.72 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1009.38 دولار، وخسر البلاديوم 0.5% إلى 1668.69 دولار.