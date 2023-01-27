سهم "أبوظبي الأول" يضغط على مؤشر البورصة بعد نتائج ضعيفة

أغلقت سوق أبوظبي منخفضة بأكثر من 2%، لتبلغ أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، بعد أن أعلن أكبر بنوكها من حيث الأصول، بنك أبوظبي الأول، عن أرباح أضعف من المتوقع.

نزل مؤشر أبوظبي 2.7%، مسجلا أكبر خسارة خلال يوم منذ منتصف مايو، تحت ضغط هبوط بـ 4.8% لسهم بنك أبوظبي الأول.

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أعلن البنك أمس الخميس، أرباحا صافية بقيمة 2.5 مليار درهم (680.66 مليون دولار) في الربع الرابع من العام، بانخفاض بواقع 26% عن العام الماضي، ودون تقديرات المحللين البالغة 2.95 مليار درهم.

ومن الأسهم الخاسرة الأخرى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (المعروفة أيضا باسم طاقة) الذي فقد 8.2%، فيما تراجع سهم شركة الاستثمار ملتيبلاي 6.7%.

قال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس، لوكالة "رويترز"، إن مؤشر أبوظبي واصل تراجعه تحت ضغط الأداء المنخفض لبنك أبوظبي الأول، مشيراً إلى أن أي أداء متواضع في أسواق النفط يجعل الأسهم بدون دعم كبير.

أغلق مؤشر دبي القياسي منخفضا 0.8%، متأثرا بخسائر كبيرة لأسهم قطاع المرافق وقطاع العقارات ذي الثقل على المؤشر.

وتراجعت أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 4.6%، وهو أسوأ أداء يومي لها منذ أول ظهور لها في السوق، فيما خسر سهم إعمار العقارية القيادي 1.6%.