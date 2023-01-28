الذهب يسجل مكاسب للأسبوع السادس مع التركيز على اجتماع الفيدرالي
العقود الآجلة للذهب تنهي الأسبوع عند 1929.4 دولارا
انخفضت أسعار الذهب هامشيا في جلسة الجمعة وسط صعود الدولار الأميركي بينما سجل المعدن النفيس مكاسب للأسبوع السادس على التوالي قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة الأسبوع المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 1928 دولار للأونصة لكنه قلص مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين في ديسمبر/ كانون الثاني حتى مع ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي للمستهلكين 0.3% على أساس شهري.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 60 سنتا عند 1929.40 دولار للأونصة، فيما حقق ارتفاعا بنسبة 0.06% خلال الأسبوع ليواصل مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي.
وانخفضت العقود الآجلة للفضة 1.66% إلى 23.62 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.6% إلى 1015.74 دولار، وخسر البلاديوم 3.3% مسجلا 1622.14 دولار للأونصة.
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