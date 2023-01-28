اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الذهب والدولار (iStock)
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يسجل مكاسب للأسبوع السادس مع التركيز على اجتماع الفيدرالي

العقود الآجلة للذهب تنهي الأسبوع عند 1929.4 دولارا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفضت أسعار الذهب هامشيا في جلسة الجمعة وسط صعود الدولار الأميركي بينما سجل المعدن النفيس مكاسب للأسبوع السادس على التوالي قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 1928 دولار للأونصة لكنه قلص مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين في ديسمبر/ كانون الثاني حتى مع ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي للمستهلكين 0.3% على أساس شهري.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 60 سنتا عند 1929.40 دولار للأونصة، فيما حقق ارتفاعا بنسبة 0.06% خلال الأسبوع ليواصل مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي.

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية

وانخفضت العقود الآجلة للفضة 1.66% إلى 23.62 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.6% إلى 1015.74 دولار، وخسر البلاديوم 3.3% مسجلا 1622.14 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟ كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط