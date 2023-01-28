مؤشر ناسداك يسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع ترقب اجتماع الفيدرالي

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في تعاملات الجمعة لتنهي أسبوعا متقلبا شهد صدور بيانات اقتصادية وتوقعات للأرباح من الشركات أشارت إلى تباطؤ الطلب لكنها أظهرت أيضا متانة الاقتصاد قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأميركي الأسبوع المقبل.

وارتفع ستاندرد آند بورز وناسداك المجمع بينما أغلق المؤشر داو جونز الصناعي دون تغير يذكر.

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ومقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي، سجل ستاندرد آند بورز وداو جونز ثالث مكاسب أسبوعية لهما خلال أربع أسابيع بينما سجل ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.86 نقطة بما يعادل 0.24% إلى 4070.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 109.30 نقطة أو 0.95% إلى 11621.71 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 25.18 نقطة أو 0.07% لى 33974.59 نقطة.