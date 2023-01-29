إدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمه 200 ألف ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 4039/ل/د2 /2022 لعام 1444هـ بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ يزيد بن خالد بن عقلاء العنزي.

وأضافت الأمانة في بيان، اليوم الأحد، أنه قد انتهى منطوق القرار الغيابي إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم (المشورة) في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تحصيل مبالغ اشتراكات نقدية من المستفيدين من خدمات المشورة على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تقدمها شركة (فيجن إنفيسمت Vision Investment)، مقرها -خارج المملكة- من خلال الحساب البنكي المسجل باسم مؤسسة يملكها وهي (مؤسسة إجازة العرب الحديثة للخدمات التجارية)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

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وأوضحت أن القرار تضمن فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية، بحسب البيان.