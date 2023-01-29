السوق السعودية تسجل أداء عرضيا مائلا للارتفاع في الجلسة السابعة على التوالي

صعدت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأحد، في ارتفاع للجلسة السابعة على التوالي، مع استمرار أداء السوق في نطاق عرضي مائل للارتفاع مع ترقب المحفزات والكشف عن نتائج الشركات السنوية، إلى جانب التفاؤل بارتفاع أسعار النفط مع عودة الطلب الصيني.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.16% أو 17.8 نقطة عند مستوى 10839 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.24 مليار ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117.35 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 101 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، مجموعة الحكير، حلواني إخوان، مدينة المعرفة، الصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.98% و5.35%، أما أسهم شركات: التطويرية الغذائية، أكوا باور، المجموعة السعودية، تهامة، مهارة كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 3.27% و2.38%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، ودار الأركان، وأرامكو، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي مقابلة مع "العربية"، توقع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، أن تشهد سوق الأسهم السعودية مسارا صاعدا في عام 2023، في أداء أفضل من العام السابق، وسط توقعات أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف أن الأسواق قد لا تشهد زيادات كبيرة تشكل خطرا على تسعير الأصول.

وأشار الربدي إلى عودة الاقتصاد الصيني له آثاره الإيجابية التي ستنعكس على عدة قطاعات أبرزها زيادة الطلب على النفطي، ونشاط استهلاك البتروكيماويات، وعودة سلاسل الإمداد تدريجيا.