23.97 مليار ريال تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية في 2022

بلغت تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية خلال العام الماضي 23.97 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنحو 60%، مقارنة بـ2021.

واستحوذت الصفقات التي تم تنفيذها في ديسمبر وحده على نحو 67%، من صفقات سوق الدين عن كامل عام 2022.

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ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم.

وتعني تلك المؤشرات أن وجود هذه الصكوك في السوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية، لكونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتم تداول 7882 صفقة في ديسمبر مقابل 11594 صفقة خلال بقية العام الماضي في سوق الدين المحلية الحاضنة لإصدارات السندات والصكوك.

يذكر أنه لأول مرة تمت تداولات لـ11 شركة وساطة دفعة واحدة خلال ديسمبر.

وشهد عام 2022 أدنى تداولات سنوية لسوق الدين منذ أربعة أعوام، غير أنه أعلى عام في تاريخ السوق من حيث إجمالي الصفقات المنفذة بين المتعاملين.

من جانب آخر، كشفت، بيانات القيمة الاسمية المتداولة للسندات والصكوك، أن الصفقات خلال عام 2022 قد تم تنفيذها بخصم يصل إلى 3.3 في المائة عن القيمة الاسمية.

وينتظر المتعاملون في سوق الدين مشاهدة الصفقات المزمع تنفيذها عبر خمسة متعاملين دوليين -بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت- بعد أن تم تعيينهم في أوائل أكتوبر 2022 بصفة رسمية.