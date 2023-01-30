أسهم التكنولوجيا تقود خسائر أسواق أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وكانت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع التكنولوجيا من بين أبرز الخاسرين.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش. وتصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2.1%.

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تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، بينما سيزيد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.50% و4.0% على التوالي يوم الخميس.

زاد سهم فيليبس 4.3% بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية إلغاء ستة آلاف وظيفة للعودة للربحية، بعد أن سحبت أجهزة للتنفس الصناعي بما تسبب في خفض بنسبة 70% في قيمتها السوقية.

لكن سهم شركة بي.إن.إي الألمانية للطاقة المتجددة تراجع بـ 15.3%، بعد أن أبلغت ذراع مورغان ستانلي للاستثمار في البنية التحتية مجلس إدارة الشركة بأنها لم تعد مهتمة بمواصلة محادثات مع مشترين محتملين لحصة فوتون في بي.إن.إي.