اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم الأوروبية

التحذيرات بشأن أرباح الشركات البريطانية عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

EY-Parthenon: الشركات المدرجة في بورصة لندن أصدرت 305 تحذيرات بشأن الأرباح العام الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وصلت التحذيرات بشأن أرباح الشركات في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير أجرته EY-Parthenon.

وأكد التقرير أن الشركات المدرجة في بورصة لندن أصدرت 305 تحذيرات بشأن الأرباح العام الماضي، بزيادة 50% عن عام 2021، إثر المعاناة من ارتفاع التكاليف.

وأوضح التقرير أن نحو 18% من الشركات البريطانية المدرجة أصدرت تحذيرات، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.

يشار إلى أن تحذيرات الأرباح أتت معظمها من الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي والمرتبطة بقطاع التجزئة والسفر والترفيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تتجاوز قيودا أميركية على الرقائق الإلكترونية.. هل نتجه إلى حرب تكنولوجية؟ الصين تتجاوز قيودا أميركية على الرقائق الإلكترونية.. هل نتجه إلى حرب تكنولوجية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط