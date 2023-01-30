الأسهم الأوروبية
التحذيرات بشأن أرباح الشركات البريطانية عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية
EY-Parthenon: الشركات المدرجة في بورصة لندن أصدرت 305 تحذيرات بشأن الأرباح العام الماضي
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وصلت التحذيرات بشأن أرباح الشركات في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير أجرته EY-Parthenon.
وأكد التقرير أن الشركات المدرجة في بورصة لندن أصدرت 305 تحذيرات بشأن الأرباح العام الماضي، بزيادة 50% عن عام 2021، إثر المعاناة من ارتفاع التكاليف.
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وأوضح التقرير أن نحو 18% من الشركات البريطانية المدرجة أصدرت تحذيرات، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.
يشار إلى أن تحذيرات الأرباح أتت معظمها من الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي والمرتبطة بقطاع التجزئة والسفر والترفيه.
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