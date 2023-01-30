التحذيرات بشأن أرباح الشركات البريطانية عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

وصلت التحذيرات بشأن أرباح الشركات في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير أجرته EY-Parthenon.

وأكد التقرير أن الشركات المدرجة في بورصة لندن أصدرت 305 تحذيرات بشأن الأرباح العام الماضي، بزيادة 50% عن عام 2021، إثر المعاناة من ارتفاع التكاليف.

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وأوضح التقرير أن نحو 18% من الشركات البريطانية المدرجة أصدرت تحذيرات، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.

يشار إلى أن تحذيرات الأرباح أتت معظمها من الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي والمرتبطة بقطاع التجزئة والسفر والترفيه.