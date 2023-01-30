سوق الذهب تترقب قرار الفائدة الأميركية
يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص الفيدرالي من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق نسبيا، اليوم الاثنين، مع توجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية بينما ينصب التركيز بشكل خاص على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1931.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1930.50 دولار، بحسب "رويترز".
يستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدا من انخفاض أسعار الفائدة، لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
ومع انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير، يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس بالمقارنة مع رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة النقدية هذا الأسبوع أيضا.
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 23.74 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.1% إلى 1013.40 دولار. وقفز البلاديوم 1.3% إلى 1639.90 دولار.
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