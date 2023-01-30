مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض مع هبوط النفط وأسواق المنطقة

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الاثنين، على انخفاض، حيث هبط مؤشر السوق الأول 0.72% والمؤشر العام 0.69% والسوق الرئيسي 0.55%، كما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.42%، متأثرا بانخفاض أسعار النفط وهبوط أسواق المنطقة.

وبلغت قيمة التداولات 48.3 مليون دينار والأسهم المتداولة 126.9 مليون سهم وعدد الصفقات 10018 صفقة.

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وانخفضت أسواق الأسهم في المنطقة، مقتفية أثر تراجعات أسعار النفط، إذ من المرجح أن يبقي منتجون عالميون مستويات الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع هذا الأسبوع، كما يتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط سعر النفط الخام، وهو محفز رئيسي لأسواق المال بالخليج، 69 سنتا تعادل 0.8% إلى 85.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.5%، وبنك الكويت الوطني 0.6%، وبنك بوبيان 2.2%، وأجيليتي للمخازن العمومية 2%، وزين للاتصالات المتنقلة 0.4%.