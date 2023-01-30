نيكاي الياباني يقتفي أثر وول ستريت ويغلق على أعلى مستوى في أكثر من شهر

أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات اليوم الاثنين على أعلى مستوى في أكثر من شهر مقتفيا أثر ارتفاعات في وول ستريت في الجلسة السابقة لكن ما حد من تلك المكاسب هو ترقب الأسواق قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وإعلان الشركات اليابانية لنتائج الأعمال.

وارتفع نيكاي 0.19% ليغلق عند 27433.40 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن تراجع المؤشر لفترة وجيزة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبوطا طفيفا بنسبة 0.01% مسجلا 1982.40 نقطة.

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وقال شيجيتوشي كامادا مدير قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية إن الأسبوع زاخر بالأحداث المحركة للأسواق مما يدفع المستثمرين للمزيد من الحذر.

وأوضح قائلا: "لست واثقا أن هذا الزخم سيستمر هذا الأسبوع. المستثمرون يتوخون الحذر وقد يبيعون أسهما لجني أرباح قبل اجتماع المركزي الأميركي وصدور بيانات الوظائف الأميركية إضافة لإعلان الشركات اليابانية لنتائج الأعمال".

وقفز سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 3.58% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية وأعلنت تقسيما للسهم بمعدل 5 إلى واحد.

كما ارتفع سهم شركة شين-إتسو للكيماويات 5.08% في رابع جلسة ارتفاع على التوالي مع زيادة شركة تصنيع رقائق السيليكون لتوقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.

وزاد سهم طوكيو إلكترون 0.68% بينما تراجع سهم أدفانتيست 0.32% فيما زاد سهم نيكون قليلا بنسبة 0.16%.