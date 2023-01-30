وول ستريت تفتح على انخفاض قبل قرار المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، في بداية أسبوع ضمن موسم جني الأرباح وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

واستهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات منخفضا 109.37 نقطة بما يعادل 0.94% إلى 11512.34 نقطة.

مادة اعلانية

كما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 68.87 نقطة أو 0.20% إلى 33909.21 نقطة، وفق رويترز.

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.29 نقطة أو 0.52% إلى 4049.27 نقطة.