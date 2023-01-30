اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت

وول ستريت تفتح على انخفاض قبل قرار المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة

مؤشر ناسداك المجمع يخسر 109.37 نقطة بالمستهل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، في بداية أسبوع ضمن موسم جني الأرباح وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

واستهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات منخفضا 109.37 نقطة بما يعادل 0.94% إلى 11512.34 نقطة.

كما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 68.87 نقطة أو 0.20% إلى 33909.21 نقطة، وفق رويترز.

شركة "العلا للتطوير" المملوكة لـ"PIF" تطلق عملياتها التشغيلية شركات صندوق الاستثمارات شركة "العلا للتطوير" المملوكة لـ"PIF" تطلق عملياتها التشغيلية

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.29 نقطة أو 0.52% إلى 4049.27 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تعتزم شراء أسلحة من كوريا الشمالية روسيا تعتزم شراء أسلحة من كوريا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط