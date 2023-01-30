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اتفاقيات شراكة جديدة في مجال الطاقة بين أدنوك وBP ومصدر
أدنوك
أدنوك

أدنوك الإماراتية تستهدف تقييماً بـ50 مليار دولار لوحدة الغاز قبل طرحها

من المقرر طرح أدنوك للغاز في الربع الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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قال مصدران مطلعان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستهدف تقييما لا يقل عن 50 مليار دولار لأعمالها للغاز التي من المقرر طرحها هذا الربع، مما يمهد الطريق لواحدة من أكثر عمليات الإدراج ترقبا هذا العام.

وأعلنت الشركة الحكومية العملاقة في نوفمبر/ تشرين الثاني دمج ذراعها لمعالجة الغاز ووحدتها للغاز الطبيعي المسال في كيان واحد سيتم إدراجه.

وقال المصدران المطلعان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إن أدنوك تستهدف تقييما لا يقل عن 50 مليار دولار لأدنوك للغاز، إلا أن المداولات بشأن التقييم لم تُستكمل بعد، وأن الشركة لم تحدد حتى الآن حجم الطرح، وفق رويترز.

مصادر: بدء طرح "أدنوك للغاز" في أبوظبي فبراير المقبل أسواق المال أدنوك مصادر: بدء طرح "أدنوك للغاز" في أبوظبي فبراير المقبل

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاكتتاب العام المرتقب في أسهم شركة أدنوك للغاز قد يبدأ فبراير المقبل، وسط تسارع خطوات الشركة الأم "بترول أبوظبي الوطنية"، نحو الطرح الأولي.

ونقلت "بلومبرغ"، عن مصادر لها، أن "أدنوك" تعمل مع بنكي "HSBC" و"أبوظبي الأول" اللذين سيقودان الاكتتاب، فيما سيعمل بنك أبوظبي التجاري و"هيرميس" و"أرقام كابيتال" و"الدولية للأوراق المالية" كمديرين مشتركين في الاكتتاب، الذي قد يكون واحداً من أكبر الإدراجات في أسواق الإمارات.

وتم مؤخرا دمج عمليات "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال" في شركة أدنوك للغاز حيث أصبحت واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً.

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