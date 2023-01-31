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سعر الذهب

أسعار الذهب تتراجع قبل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1917.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 5%.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1933.6 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي.

ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وكان "المركزي" الأميركي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.43 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1003.51 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1641.08 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.

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