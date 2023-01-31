أسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى تضغط على مؤشرات وول ستريت

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين، متأثرة بانخفاضات في أسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم الشركات الكبرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماعات بنوك مركزية وصدور عدد من تقارير أرباح الشركات.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 52.38 نقطة أو 1.29% ليغلق عند 4018.18 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 227.89 نقطة أو 1.96% إلى 11393.81 نقطة.

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كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 254.47 نقطة أو 0.75% إلى 33723.61 نقطة.