أسهم اليابان تغلق على تراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وفي ظل نتائج أعمال للشركات أظهرت توجهات متباينة.

هبط نيكاي 0.39% منهيا التعاملات عند 27327.11 نقطة بعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع. وحقق المؤشر مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.72% في أفضل أداء شهري منذ أكتوبر.

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ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1975.27 نقطة.

من بين البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، قراءات بشأن ثقة المستهلكين والإنفاق على التشييد والبطالة، وهي عوامل من المتوقع أن تؤثر على قرار المركزي الأميركي بشأن إنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة في مارس.

خسر سهم كانون 1.85%، بعد أن أصابت توقعات الأرباح التشغيلية السنوية لشركة صناعة الكاميرات المستثمرين بالإحباط. لكن سهم أورينتال لاند قفز 3.45%، بعد أن رفعت الشركة المشغلة لمنتجع ديزني طوكيو توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.

كما ارتفع سهم نيسان موتور 2.07%، بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية وشريكتها الفرنسية رينو هيكلة جذرية لتحالفهما المستمر منذ أكثر من عقدين، ما وضع الشركتين على قدم المساواة.

وخسر قطاع البنوك 2.28%، ما جعله الأسوأ أداء من بين القطاعات الفرعية، تلاه قطاع شركات التنقيب عن النفط الذي نزل بنسبة 1.83%.