الأسهم الأوروبية تهبط مع تحول التركيز إلى اجتماعات البنوك المركزية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بأسهم الرعاية الصحية، إذ امتنع المستثمرون عن الرهانات القوية وتوقعوا جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0816 بتوقيت غرينتش، لكنه في طريقه إلى إنهاء يناير بأداء إيجابي، مدعوما بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع، والمتانة الاقتصادية، بحسب "رويترز".

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كان سهم راينميتال الذي تراجع بنسبة 5% بعد طرح سندات قابلة للتحويل، أكبر عائق بين أسهم قطاع الصناعات، في حين دفع سهما نوفو نورديسك وأسترازينيكا قطاع الرعاية الصحية للتراجع.

وقفز سهم UniCredit بواقع 8.1% إلى صدارة مؤشر ستوكس 600 بعد أن تعهد البنك الإيطالي بإعادة 5.25 مليار يورو (5.69 مليار دولار) للمستثمرين بناء على نتائجه في 2022، بعد أن حقق أفضل ربح له منذ أكثر من عقد.

وهوت أسهم يو.بي.إس جروب 2.6%، بعد أن توقع أكبر مدير للثروات في العالم أن يكون العام المقبل "ضبابيا".

ويبدأ مجلس الفيدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%-4.75%.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لكل منهما إلى 2.50% و 4% على الترتيب يوم الخميس.