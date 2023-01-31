الدولار يصعد قبل اجتماع الفيدرالي

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، قبل سلسلة متوقعة من قرارات البنوك المركزية، لكنه ظل في طريقه نحو تسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي.

من المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس.

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ولم تجد العملات توجها محددا تتبعه خلال الليل، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا، وانخفض في أحدث تداولات بواقع 0.41% إلى 1.081 دولار.

لكن اليورو يظل مرتفعا بأكثر من 0.8% خلال الشهر، ويحوم حول ذروة تسعة أشهر بعد أن منح تراجع أسعار الطاقة اقتصاد منطقة اليورو مساحة تحرك.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.31%، مسجلا 102.56 اليوم الثلاثاء. لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 0.9% لشهر يناير بأكمله ما يعني أنه يتجه لتسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي إذ تراجع 11% منذ وصل لذروة 20 عاما في أواخر سبتمبر.

ونزل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.29%، مسجلا 1.231 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع الين الياباني 0.1% مسجلا 130.34 للدولار، وفي طريقه لتسجيل زيادة للشهر الثالث على التوالي مع توقع الأسواق تغيرا في السياسة النقدية بالبلاد.

وهبط الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.74% إلى 0.701 دولار أميركي، كما هبط الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63% مسجلا 0.643 دولار أميركي.