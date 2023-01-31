الذهب
الطلب العالمي على الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 2011
البنوك المركزية سجلت طلبا على الذهب هو الأقوى منذ 55 عاما
وضع القراءة
100% حجم الخط
سجل الطلب السنوي على الذهب أعلى مستوياته منذ عام 2011 مع شراء البنوك المركزية كميات قياسية من المعدن الأصفر.
ووفقاً لإحصاءات مجلس الذهب العالمي فإن الطلب العالمي على الذهب وصل إلى 4741 طناً خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 18% مقارنة مع عام 2021.
مادة اعلانية
وقال المجلس إن المفاجأة الكبرى لهذا العام كانت الطلب القياسي للبنوك المركزية الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 55 عاماً ليبلغ نحو 1136 طنا.
وأضاف المجلس أن أبرز العوامل التي حركت الطلب هي الحرب في أوكرانيا ومستويات التضخم القياسية في العديد من البلدان.
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع تكلفة العمالة الأميركية بأبطأ وتيرة سنوية في الربع الرابعما يعطي دفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في حربه على التضخم اقتصاد
-
هبوط معظم أسواق الخليج مع انخفاض أسعار النفط وصعود أسهم أبوظبي"تاسي" يتراجع للجلسة الثانية على التوالي أسواق المال
-
مصر.. نمو المعروض النقدي 27.1% إلى 7.4 تريليون جنيه في ديسمبركان المعروض النقدي بلغ 5.82 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية