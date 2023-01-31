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الذهب

الطلب العالمي على الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 2011

البنوك المركزية سجلت طلبا على الذهب هو الأقوى منذ 55 عاما

دبي - العربية.نت
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سجل الطلب السنوي على الذهب أعلى مستوياته منذ عام 2011 مع شراء البنوك المركزية كميات قياسية من المعدن الأصفر.

ووفقاً لإحصاءات مجلس الذهب العالمي فإن الطلب العالمي على الذهب وصل إلى 4741 طناً خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 18% مقارنة مع عام 2021.

وقال المجلس إن المفاجأة الكبرى لهذا العام كانت الطلب القياسي للبنوك المركزية الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 55 عاماً ليبلغ نحو 1136 طنا.

وأضاف المجلس أن أبرز العوامل التي حركت الطلب هي الحرب في أوكرانيا ومستويات التضخم القياسية في العديد من البلدان.

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