تغطية 93% من اكتتاب "أداني إنتربرايزيس" قبل الإغلاق ما يسمح بمضي الصفقة قدما

اقترب الملياردير الهندي غواتام أداني من بيع حصة في "Adani Enterprises" بقيمة 2.5 مليار دولار عبر الاكتتاب اليوم الثلاثاء حيث قام المستثمرون بضخ الأموال بعد أسبوع صاخب لمجموعته تهاوت فيه أسهمها بعد تقرير وجه للمجموعة انتقادات لاذعة.

تم بيع الأسهم من شركة "Adani Enterprises" عبر اتمام الاكتتاب في 93%، من الأسهم اليوم الثلاثاء، وفقا لما أظهرته بيانات البورصة الهندية. وكان مطلوبا بيع حصة أو أسهم بنحو 90% على الأقل للمضي قدما في إتمام الصفقة.

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ويعتبر بيع الأسهم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ "Adani"، ليس فقط لأنه سيساعد في خفض الديون ، ولكن أيضًا لأن نجاحها سيُنظر إليه على أنه طابع ثقة من قبل المستثمرين في وقت يواجه فيه رجل الأعمال أحد أكبر التحديات فيما يتعلق بأعماله التجارية، إضافة لتحديات السمعة في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد التقرير اللاذع من شركة "Hindenburg Research" وورغم رد طويل من المؤسس "Gautam Adani" على مزاعم الشركة الأميركية، والتي اتهمها بالاحتيال.

وواصلت أسهم عدد من الشركات التابعة لمجموعة أداني تراجعاتها اليوم، لتتجاوز خسائر القيمة السوقية لشركات المجموعة 75 مليار دولار خلال أربع جلسات.