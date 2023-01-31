"إرنست ويونغ": 51 اكتتاباً في المنطقة جمعت 22 مليار دولار عائدات خلال 2022

أظهر تقرير حديث من إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات في عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار، بارتفاع سنوي قدره 143% في عدد الصفقات، و179% في قيمتها، مقارنة بالعام 2021 الذي شهد تسجيل 21 اكتتاباً فقط.

وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار.

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بشأن قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات.

وعلى الصعيد العالمي، تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار، بانخفاض كبير نسبته 45% في عدد الاكتتابات و61% في عائداتها، مقارنة بعام 2021.

وعكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأميركتين.

وبحسب التقرير فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد.

وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقلباً طوال عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، مما أثر على معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم.

السعودية في الصدارة

وحافظت المملكة العربية السعودية على هيمنتها في نشاط عمليات الإدراج في الربع الأخير من عام 2022 مع تسجيل سبعة اكتتابات عامة في السوق الرئيسية "تداول"، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 4.7 مليار دولار، بينما شهدت "نمو" السوق الموازي تسجيل ستة اكتتابات عامة بعائدات بلغت 65.2 مليون دولار، وعمليتي إدراج مباشر.

وكان اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" في الربع الثالث من عام 2022، هو الأكبر، مع عائدات بلغت 1.3 مليار دولار مليون دولار. كما طرحت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية 30% من رأس مالها عن طريق أول اكتتاب مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول"، لجمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار.

أكبر اكتتاب بالمنطقة

تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في الإمارات العربية المتحدة، من جمع 6.1 مليار دولار، في أضخم اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 بأكمله بالنسبة للعائدات، وذلك في الربع الثاني من العام.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من عام 2022، ثلاث عمليات إدراج مباشر، وهي شركة أمريكانا، وبرجيل القابضة بي إل سي، وبيانات أيه آي بي إل سي، حققت عائدات إجمالية بلغت 14 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، شهد سوق دبي المالي إدراج شركتين جديدتين هما شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، في صفقة جمعت 724.1 مليون دولار، وشركة تعليم القابضة في صفقة جمعت 204.2 مليون دولار.