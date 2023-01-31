صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية يوزع أرباحاً بـ 733.85 ألف ريال

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يناير 2023 م بقيمة إجمالية 733.85 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها يبلغ 14.3 مليون وحدة، بواقع 0.051 ريال للوحدة.

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وأضافت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.

وأشارت إلى أنه على مالكي الوحدات الكرام تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.