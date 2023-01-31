هبوط معظم أسواق الخليج مع انخفاض أسعار النفط وصعود أسهم أبوظبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الثلاثاء إذ أدى انخفاض أسعار النفط وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تراجع معنويات المستثمرين، في حين خالف مؤشر أبوظبي الاتجاه.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، أكثر من 1% اليوم إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس/آذار 1.25% إلى 83.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش.

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ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، وأي خروج عن هذا السيناريو سيكون بمثابة صدمة حقيقية.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي، وعادة ما تحذو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية.

ونزل المؤشر السعودي 0.2% مواصلا خسائره للجلسة الثانية متأثرا بانخفاض نسبته 1.8% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وتراجع 0.2% لسهم شركة رتال للتطوير العمراني.

غير أن مؤشر أبوظبي ارتفع 0.1% مدعوما بزيادة 5.7% لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل أعلى ارتفاع خلال اليوم منذ يوليو/تموز.

وانخفض مؤشر دبي بشكل طفيف متأثرا بخسائر في أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل على المؤشر إذ نزل سهما بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية 3% و0.7% على الترتيب.

وتراجع المؤشر القطري 1.7%، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي "تؤثر فصول الشتاء الأكثر اعتدالا على الطلب على الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، ويمكن أن تغذي الضغوط على السوق القطرية".

وواصل سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، خسائره متراجعا 3%، في حين انخفض سهم مصرف الريان للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 5.5% على خلفية ضعف الأرباح.

كان البنك أعلن يوم الأحد هبوط صافي أرباحه للعام بأكمله 22%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 3.4% مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع جميع الأسهم على المؤشر تقريبا.

وهبط سهما البنك التجاري الدولي وإي فاينانس 5.7% و6.1% على التوالي.