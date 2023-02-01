أسهم "أداني" تستأنف الانخفاض بعد إتمام طرح ثانوي بـ 2.5 مليار دولار

هبطت معظم أسهم مجموعة أداني الهندية اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها بعد تقرير من شركة Hindenburg انتقد المجموعة، على الرغم من إتمام الأخيرة بيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار في اليوم السابق.

زعم تقرير Hindenburg الأسبوع الماضي استخدام المجموعة غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية، وأبرز مخاوف بشأن ارتفاع الديون.

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نفت المجموعة، التي يقودها غوتام أداني، أحد أغنى أغنياء العالم، هذه المزاعم، وقالت إن لا أساس لها، مضيفة أنها قدمت على الدوام إفصاحات تنظيمية ضرورية.

مع ذلك، تخلص المستثمرون من أسهم تبلغ قيمتها حوالي 68 مليار دولار في أعقاب التقرير.

وخسرت كل من شركتي Adani و Adani Transmission نحو 1.3٪، اليوم الأربعاء. وتراجع سهم شركة Adani Power بنسبة 4.6%، بينما هبط سهم Adani Total Gas بنسبة 10٪، منخفضًا بالحد اليومي.

كانت شركة Adani Total Gas، وهي مشروع مشترك بين شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال ومجموعة Adani، أكبر ضحايا تقرير البيع على المكشوف من Hindenburg، حيث خسرت حوالي 27 مليار دولار من حيث القيمة السوقية منذ يوم الأربعاء الماضي.

وانتعشت Adani Enterprises خلال الجلستين الماضيتين، حيث حشدت المجموعة الدعم من المستثمرين لسحب بيع أسهم الشركة الرئيسية في اليوم الأخير من عملية البيع. ولا تزال خسائر الشركة تفوق 7 مليارات دولار من حيث القيمة.