الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع قبيل قرار "المركزي" بشأن الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء، بعدما حفزت بيانات تكلفة العمالة آمال المستثمرين بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لترويض التضخم قبل يوم من إعلان قرار السياسة النقدية للبنك.

وبحسب بيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 59.39 نقطة أو 1.48% ليغلق عند 4077.16 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 190.99 نقطة، أو 1.68% إلى 11584.55 نقطة.

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وربح المؤشر داو جونز الصناعي 371.04 نقطة، أو 1.10%، ليغلق عند 34088.13 نقطة.

ومن المقرر صدور قرار "الاحتياطي الاتحادي"، اليوم الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويليه مؤتمر صحافي لرئيسه جيروم باول، الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخفض البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر.