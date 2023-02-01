الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بمكاسب قطاع الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب نوفو نورديسك وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية، مع تركز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش، بعد قفزة بلغت 6.7% الشهر الماضي عندما سجل أكبر مكسب له في شهر يناير منذ عام 2015، على أمل تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للشركات ومع ظهور علامات على متانة الأوضاع الاقتصادية، بحسب "رويترز".

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ارتفع سهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 2.2%، ليقود مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية، بناء على توقعات بنمو قوي للمبيعات في عام 2023.

كما قفزت أسهم هوسكفارنا السويدية 5.5%، بعد أن تراجعت الخسائر التشغيلية لصانع معدات وأدوات الحدائق على أساس سنوي، مدعومة بنمو المبيعات العضوية بـ 8%.

وصعد سهم بي.إم.دبليو 0.9%، بعد أن رفع عملاق صناعة السيارات الألمانية أسعار التجزئة المقترحة لبعض الطرز التي تباع في الصين، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم، وسيعقد رئيس المجلس جيروم باول مؤتمرا صحافيا بعد ذلك بنصف ساعة.