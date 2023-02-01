البحرين والإمارات ترفعان أسعار الفائدة مواكبة لقرار الفيدرالي.. وقطر تثبت

واكبت البنوك المركزية في الإمارات والبحرين لقرار الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة 25 نقطة، فيما خالف مصرف قطر بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، موافقا بذلك توقعات السوق.

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وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر بنك الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.65% اعتبارا من غدا الخميس تماشيا مع قرار مماثل للفيدرالي.

وذكر المصرف في بيان أنه سيبقي على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقال مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة، تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأوضح مصرف البحرين في بيان أنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.25% وفائدة الإقراض إلى 6.75%.

في المقابل، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير مخالفا بذلك قرار الفيدرالي، وسيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند 5% و5.5% و5.25% على التوالي.