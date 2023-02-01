مصر تكشف الأربعاء المقبل تفاصيل برنامج الطروحات الأولية لـ20 شركة حكومية

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم الإعلان عن طرح 20 شركة حكومية في البورصة المصرية الأربعاء المقبل.

وأضاف مدبولي أن الإعلان عن الخطة التقديرية لبرنامج الطروحات سيشمل 20 شركة على الأقل، وسيكون طرح لأول مرة لمستثمرين استراتيجيين وأيضا في البورصة.

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"برنامج الطروحات هو برنامج وطني بالكامل، وتم وضعه قبل اتفاق صندوق النقد الدولي"، وفقا لمدبولي.

وأكد أن المستثمر الأجنبي حريص على النجاح، وبالتالي نرى أنه يقوم بإعادة استثمار 80% من أرباحه مرة أخرى داخل الدولة.

مدبولي لفت إلى أنه تم إصدار 4 قررارت لدعم القطاع العقاري منها مد المدد الزمنية لمشروعات المطورين بنسبة 20% من المدد الزمنية للمشروعات لتشجيع القطاع العقاري.

فيما يتعلق بالبضائع المتراكمة في الموانئ قال مدبولي إنه يوجد تنسيق كامل مع البنك المركزي للإفراج عن السلع بالموانىء وقد وصلنا إلى وضع ما قبل فبراير 2022.