الدولار يحبس الأنفاس مع ترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

استقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أميركية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، لكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحافي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد.

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.029% إلى 102.060.

وهبط المؤشر 0.16% في الجلسة السابقة، وهو ما يعود لأسباب، منها تقرير أظهر أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.

ونزل اليورو 0.03% إلى 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.231 دولار، بانخفاض 0.08% خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10% مقابل الدولار إلى 129.98 للدولار.