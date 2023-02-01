الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع التركيز على قرار "الاحتياطي الاتحادي"
أسعار المعدن الأصفر انخفضت إلى 1925.09 دولار للأونصة
تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق، اليوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1940.5 دولار، وفقا لـ"رويترز".
وقال كبير محللي الأسواق في "ستي إندكس"، مات سيمسون، إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.
ومن المقرر صدور قرار المجلس الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويليه مؤتمر صحافي لرئيسه جيروم باول في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخفض البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر.
وانخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.61 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.3% إلى 1008.62 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1647.17 دولار.
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