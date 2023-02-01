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الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي

الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

موافقا بذلك توقعات السوق

دبي - العربية.نت
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قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، موافقا بذلك توقعات السوق.

ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال "إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%".

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف البالغ 2%".

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وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.

وقلص الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة من 50 نفطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.

وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%.

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