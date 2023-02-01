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الإسمنت السعودية
الإسمنت السعودية
سوق السعودية

"الإسمنت السعودية": توصية بتوزيع 17.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

إجمالي التوزيعات تبلغ 267.75 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الإسمنت السعودية" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022، بنسبة 17.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التوزيعات 267.75 مليون ريال، موزعاً على عدد أسهم 163 مليون سهم، بواقع 1.75 ريال للسهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وطالبت الشركة جميع المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

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