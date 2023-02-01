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مؤشر "نيكاي" يغلق مستقراً مع ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

بعد تخليه عن مكاسب مبكرة

طوكيو - رويترز
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تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة لينهي جلسة اليوم الأربعاء دون تغير يذكر، مع هيمنة الحذر على السوق قبيل قرار حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

وفي الوقت نفسه، كان الفارق كبيرا بين الأسهم الرابحة والخاسرة وسط تفاعل المستثمرين مع تقارير الأرباح المحلية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.07% عند 27346.88 نقطة، بعد أن صعد 0.81% إلى 27547.67 نقطة في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوى في شهر ونصف.

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وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1972.23 نقطة متخليا عن مكاسب مبكرة أيضا.

وصعد المؤشران الرئيسيان للأسهم اليابانية في بداية الجلسة مقتفيين مكاسب تزيد على 1% لكل من المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤا في وتيرة ارتفاع تكلفة العمالة في الولايات المتحدة توقعات بأن يتروى الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التشديد النقدي.

وارتفع 82 من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي، بينما انخفض 137 وظل ستة دون تغيير.

وتصدر سهم طوكيو للغاز مكاسب المؤشر نيكاي، إذ ارتفع 5.48%، تلاه سهم سكرين هولدنجز لصناعة الرقائق بنسبة 5.12% ثم صانعة أشباه الموصلات ألبس ألباين بنسبة 5.06% بعد إعلان النتائج المالية.

وجاءت شركة توتو لصناعة مواد الإسكان في مقدمة الخاسرين، إذ هبط سهمها 8.37%.

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