وول ستريت
وول ستريت تتراجع وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة
مؤشر داو جونز الصناعي يخسر 46.44 نقطة بالمستهل
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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 46.44 نقطة أو 0.14% إلى 34.039.60 نقطة.
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وتراجع كذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.53 نقطة أو 0.16% إلى 4070.07 نقطة، وفق رويترز.
ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع بأحسن حظا من سابقيه، إذ نزل هو الآخر 11.41 نقطة أو 0.10% إلى 11573.14 نقطة.
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