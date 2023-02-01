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الملياردير الهندي غوتام أداني (أ ف ب)
الملياردير الهندي غوتام أداني (أ ف ب)
ثروات

"أداني" يفقد لقب أغنى رجل في آسيا بعد تفاقم خسائر أسهمه لـ 86 مليار دولار

القيمة السوقية الإجمالية لشركات المجموعة المدرجة وعددها 7 أصبحت 131 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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شهدت أسهم تكتل شركات القطب الهندي جوتام أداني المزيد من التراجع اليوم الأربعاء، بما زاد حجم هبوط القيمة السوقية لأسهم شركاته إلى 86 مليار دولار إثر تقرير شركة أميركية للبيع على المكشوف، مما أدى إلى خسارة الملياردير لقب أغنى رجل في آسيا.

وأدت خسائر الأسهم اليوم الأربعاء إلى هبوط "أداني" إلى المركز 15 في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم بصافي ثروة يقدر بنحو 75.1 مليار دولار، خلف المنافس "موكيش أمباني" رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إنداستريز" الذي حل في المركز التاسع بصافي ثروة يقدر بنحو 83.7 مليار دولار.

وكان ترتيب "أداني" هو الثالث قبل التقرير اللاذع من شركة "هندنبرج" لأبحاث الاستثمار المتعلق بالبيع على المكشوف، وفق رويترز.

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وتمثل الخسائر انتكاسة حادة لأداني الذي هجر التعليم وتحول إلى ملياردير وزادت ثروته زيادة صاروخية في الأعوام الماضية بما يتسق مع زيادة قيمة أسهم شركاته التي تتضمن موانئ ومطارات وشركات تعدين وشركات أسمنت وشركات كهرباء.

ويكافح أداني حاليا لإعادة الاستقرار لشركاته والدفاع عن سمعته.

وبعد أن خسرت شركات "أداني" 86 مليار دولار في الأيام القليلة الماضية، أصبحت القيمة السوقية الإجمالية لشركات المجموعة المدرجة وعددها 7 نحو 131 مليار دولار.

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