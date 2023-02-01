اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصرف الإنماء مناسبة
مصرف الإنماء
سوق السعودية

"مصرف الإنماء" يقر شراء 5 ملايين من أسهمه وتخصيصها حوافز للموظفين

سيتم تمويل شراء الأسهم من موارد المصرف الذاتية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن "مصرف الإنماء" عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم، لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تمويل شراء الأسهم من موارد المصرف الذاتية.

وأضاف أن نسبة أسهم الخزينة لدى المصرف حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.43%.

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة لإنشاء "مزارع عمودية داخلية" اقتصاد صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة لإنشاء "مزارع عمودية داخلية"

وأشار مصرف الإنماء إلى أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي المصرف كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للمصرف حسب متطلبات هذه الفقرة.

وأوضح أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي المصرف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نساء إيران يبتكرن وسائل جديدة للاحتجاج على سلوك النظام.. ما هي؟ نساء إيران يبتكرن وسائل جديدة للاحتجاج على سلوك النظام.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط