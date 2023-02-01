"مصرف الإنماء" يقر شراء 5 ملايين من أسهمه وتخصيصها حوافز للموظفين

أعلن "مصرف الإنماء" عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم، لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تمويل شراء الأسهم من موارد المصرف الذاتية.

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وأضاف أن نسبة أسهم الخزينة لدى المصرف حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.43%.

وأشار مصرف الإنماء إلى أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي المصرف كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للمصرف حسب متطلبات هذه الفقرة.

وأوضح أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي المصرف.