اليورو والإسترليني يهبطان بعد قرارات رفع الفائدة

انخفض اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ويعتزم المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بنفس القدر مرة واحدة أخرى على الأقل الشهر المقبل، وقال إنه سيقيّم حينها مسار سياسته النقدية في الفترة التالية.

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ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر، وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع، ما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

انخفض اليورو 0.64% خلال اليوم إلى 1.0920 دولار، بينما هبط الإسترليني 0.68% إلى 1.2290 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.61% أمام سلة من العملات إلى 101.56.