تراجع الدولار بعد اعتراف الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ التضخم

انخفض الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم مما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس المجلس جيروم باول أمس الأربعاء إن "عملية تخفيف التضخم بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم، لكنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات غير وشيكة.

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ويعد بيان الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، والذي جاء في ختام اجتماعات استمرت يومين اتفق خلالها صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.

وتراجع الدولار بعد تصريحات باول. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 9 أشهر عند 100.80 أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07% عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من 1% أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في 8 أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس. وجرى شراؤه في أحد التعاملات عند 0.7150 دولار بعد ارتفاعه 1.2% في الجلسة السابقة.

كما بلغ الدولار النيوزيلاندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار بعد أن قفز بأكثر من 1% أمس الأربعاء.

وانخفض الدولار بأكثر من 0.5% مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17.

وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس. وتشير التوقعات إلى رفع كل منها لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار اليوم الخميس وارتفع في أحدث التداولات 0.3% عند 1.1023 دولار فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2392 دولار.