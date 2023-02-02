سوق السعودية تهبط بتأثير من البنوك والطاقة وسط أداء متباين لأسواق الخليج

سجلت سوق الأسهم القطرية أسوأ أداء بين البورصات الخليجية اليوم الخميس، وسط تقلبات في أسواق الطاقة، بينما أغلقت سوق دبي على ارتفاع بفضل أداء قوي لقطاع البنوك.

انخفض المؤشر القطري 0.9% متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة. وهبط سهما بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي 1.3% و0.9% على التوالي.

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وأغلق سهم البنك التجاري القطري منخفضا 3.8%، وهوى سهم بنك الدوحة 10%.

قال فادي رياض كبير محللي السوق لدى كابيكس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوكالة "رويترز": "واصلت سوق الأسهم القطرية التراجع عقب أداء سلبي في أسواق الغاز الطبيعي".

وتراجع المؤشر السعودي 0.8%، متأثرا بخسائر في معظم القطاعات بقيادة أسهم البنوك وشركات الطاقة.

وانخفضت أسهم مصرف الإنماء 4.3%، بعدما أعلن البنك نمو أرباحه السنوية الصافية 32.8% إلى 3.60 مليار ريال (959.3 مليون دولار) وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 3.72 مليار ريال.

وخسر سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 0.7% بينما تراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.3%. وهبط سهم عملاق النفط أرامكو 0.9%.

انخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي للأسواق المالية بمنطقة الخليج، اليوم الخميس، وسط عدم يقين متزايد بشأن الإمدادات مع اقتراب دخول عقوبات على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ. وانخفض خام برنت 0.51% إلى 81.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وأغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعا 0.5%، مدعوما بمكاسب البنوك والمرافق والشركات الصناعية.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.4% بينما زادت أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2%.

وقفز سهم بنك دبي التجاري 8.1%، بعدما أعلن قفزة بـ 26% في أرباحه الصافية للعام بأكمله أمس الأربعاء، مدعوما بارتفاع الدخل الصافي من الفائدة وقوة الدخل التشغيلي.

في أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.1% مسجلا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من زيادة نسبتها 3% في أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية، بعدما أعلنت الشركة زيادة أرباحها الصافية السنوية بـ 30% إلى 1.30 مليار درهم (353.9 مليون دولار).

وارتفع سهم فرتيجلوب، أكبر شركة لصناعة الأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2.2%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصرية منخفضا بـ 0.9%، مواصلا التراجع للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط معظم الأسهم المدرجة.

وانخفض سهما فوري لخدمات التحصيل المالي والسويدي إلكتريك 3.6% و6% على الترتيب.