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صندوق "نساند 2" يوقع اتفاقية استحواذ على 35% من "البوصلة الذهبية"

وذلك عبر الاكتتاب في الأسهم

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة صندوق الأهلي الخاص بالاستثمار- "صندوق نساند 2"-، اتفاقية استحواذ على حصة 35% من شركة "البوصلة الذهبية لخدمات التعدين" من خلال الاكتتاب في الأسهم.

وتعد "نساند للاستثمار"- شركة استثمارات مستقلة مملوكة بالكامل لشركة "سابك" وتعمل في الاستحواذ وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة- و هي المستثمر الرئيس والمستشار التقني في "صندوق نساند 2".

وتقدم شركة "البوصلة الذهبية لخدمات التعدين"، التي تتخذ من جدة مقراً لها؛ خدمات الاستشارات الجيولوجية والتعدينية والحفر الاستكشافي بجميع أنواعه، بالإضافة إلى خدمات تشغيل المناجم وخدمات الاستكشاف المساندة، وذلك بهدف تعزيز التوطين وزيادة المحتوى المحلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نساند للاستثمار" نايف العايد، أن هذا الاستثمار سيسهم في تحقيق أهداف الشركة لدعم وتعزيز المحتوى المحلي من خلال توطين جزء من خدمات التعدين، ما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.

وأضاف أن الاتفاقية ستُضفي تنوعًا كبيرًا على محفظة استثمارات شركة "نساند للاستثمار" من خلال التركيز على أحد القطاعات الفريدة والواعدة.

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