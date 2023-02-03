الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بضعف أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متأثرة بخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة للآمال لنظيراتها الأميركية الكبرى خلال الليل أثارت من جديد المخاوف بشأن الطلب الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش.

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ومع هذا، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية، بفضل الارتفاع القوي أمس الخميس، إذ فشلت رسالة البنك المركزي الأوروبي التي تمسكت بسياسة التشديد النقدي في إحباط آمال المستثمرين في قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6%، وقاد التراجع انخفاض بـ2%، تقريبا في سهم شركة إنفنيون، وهي من موردي أبل، بينما تراجع قطاع العقارات 1.5%، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفضت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأميركية "أمازون" و"أبل" و"ألفابت" بين 5 و6%، متأثرة بأرباح مخيبة للآمال.

وهوى سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 4.7%، بعد توقعات بنمو متوسط في أرباح 2023.

فيما قفز سهم شركة توم توم الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية 9.4%، بعد رفع التوقعات لعام 2023 في أعقاب إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع.