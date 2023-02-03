مؤشر "نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بدعم مكاسب "سوني"

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، اليوم الجمعة، مدعوما بأداء ناسداك القوي خلال الليل، وقادت مجموعة سوني وغيرها ارتفاع المؤشر بعد الإعلان عن توقعات قوية للنمو.

وصعد المؤشر نيكاي 0.39%، ليغلق عند 27509.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر/كانون الأول. وارتفع المؤشر 0.46%، خلال الأسبوع.

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كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26%، إلى 1970.26 نقطة لكنه خسر 0.6%، خلال الأسبوع.

وقال تاكاماسا إيكيدا، المسؤول في (جي.سي.آي) لإدارة الأصول "انعكست توقعات الشركات بوضوح على أسعار أسهمها، مثل سوني".

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع خلال الليل ولامسا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر تقريبا، إذ استمدت الأسهم الدعم من تصريحات تميل إلى التيسير النقدي على نحو يفوق التوقعات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بينما قفزت أسهم "ميتا بلاتفورمز" بفضل تطبيق ضوابط صارمة على التكلفة.

وقفز سهم مجموعة سوني 6.18%، بعد أن رفعت الشركة المصنعة للألعاب توقعات الأرباح، كما رفعت هدف مبيعات بلايستيشن 5 بمليون وحدة إلى 19 مليونا في العام المنتهي في مارس/آذار.

كما صعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 1.68%، بعد أن رفعت الشركة المشغلة لأكبر شركة طيران في اليابان توقعاتها لأرباح العام بأكمله مع تعافي الطلب على السفر.

فيما نزل سهم باناسونيك القابضة 3.11%، بعد أن خفضت الشركة المصنعة للأجهزة الكهربائية توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.