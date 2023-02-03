مجموعة الإمارات للاتصالات تدفع مؤشر أبوظبي للارتفاع.. و"دبي" تواصل المكاسب

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع تلقي مؤشر أبوظبي الرئيسي، دفعة من صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات والمزيد) بعد أن زادت الشركة حصتها في مجموعة فودافون ومقرها بريطانيا.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.8% للجلسة الخامسة على التوالي مدعوما بارتفاع 3.4% في مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات والمزيد)، كما ارتفع أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بـ 2%.

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وزادت "اتصالات والمزيد"، أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات، حصتها في مجموعة فودافون إلى 13%، بحسب "رويترز".

وصعد سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 3.1%، ليصل إلى قرب أعلى مستوى في 20 عاما بعد يوم من إعلان الشركة زيادة 30%، في الأرباح السنوية الصافية إلى 1.30 مليار درهم (353.9 مليون دولار).

وسجل مؤشر أبوظبي الرئيسي زيادة في الأسبوع بنسبة 2%، بينما أنهى مؤشر دبي الأسبوع على مرتفعا 1.6%، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وصعد مؤشر دبي في ختام تعاملات اليوم 0.5%، مدعوما بأداء قوي في قطاعي الشركات المالية والصناعية.

وحقق سهم بنك المشرق، الذي ساعد مؤشر دبي على مواصلة المكاسب وسط تداولات متقلبة، زيادة 15%، في أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية منذ أواخر سبتمبر أيلول بعد أن تم اختياره من بين بنوك أخرى لترتيب إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار لصالح بنك دبي الإسلامي في إطار برنامج إصدارات بقيمة 7.5 ميار دولار.

لكن سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) تراجع 3.5%، بعد أن أعلنت الشركة استقالة رئيسها التنفيذي فاهم الشحي.