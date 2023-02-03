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"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" يقتربان من أعلى مستوياتهما في 5 أشهر

المؤشران ارتفعا بدعم من صعود أسهم "ميتا"

دبي - العربية.نت
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أغلق مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 الأميركيان على ارتفاع يوم الخميس، بعدما لامسا أعلى مستوياتهما في نحو خمسة أشهر خلال الجلسة، حيث استمدت الأسهم الدعم من تصريحات أهدأ من المتوقع من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بينما قفزت أسهم "ميتا بلاتفورمز" بفضل تطبيق ضوابط صارمة على التكلفة.

وتأثر المؤشر داو جونز بهبوط أسهم بعض الشركات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية، وفقا لـ"رويترز".

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.05 نقطة، أو 1.48%، ليغلق عند 4180.26 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 384.91 نقطة، أو 3.26% إلى 12201.23 نقطة.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.26 نقطة أو 0.11% إلى 34054.70 نقطة.

وكان باول أكد أن التضخم في أميركا لا يزال مرتفعاً، وفوق المعدل المستهدف البالغ 2%، مشددا على أهمية أن "يبقى البنك المركزي الأميركي حذراً بشأن إعلان النصر" في معركته ضد التضخم.

وتعهد باول في مؤتمر صحافي بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف.

ورغم ترحيب باول بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، فإنه قال إنه ذلك ليس كافيا لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2%.

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