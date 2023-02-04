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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

"ناسداك المجمع" يسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

المؤشر ناسداك المجمع ارتفع بنسبة 3.3% في الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض في تعاملات جلسة الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ مخاوف بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة بشكل كبير، في حين استقبل المستثمرون مجموعة متباينة من تقارير نتائج الأعمال لشركات كبرى.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 43.38 نقطة بما يعادل 1.04% إلى 4136.14 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 1.6%.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 193.86 نقطة أو 1.59% إلى 12007.24 نقطة إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، وتعد خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

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وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 129.96 نقطة أو 0.38% إلى 33923.98 نقطة، لينخفض 0.2% على مدار الأسبوع.

وزادت تكهنات المستثمرين بشأن استمرار الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة بعد تقرير أظهر أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف يتجاوز التوقعات في يناير، مع هبوط معدل البطالة لأقل مستوى في 53 عامًا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ بعد تقرير الوظائف، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 3.5%، كما زاد عائد الديون مستحقة السداد بعد عامين إلى 4.29%.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

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