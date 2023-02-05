بورصة قطر تقر إدراجاً مباشراً لأسهم "بنك دخان" دون اكتتاب عام

قررت بورصة قطر إدراج "بنك دخان" في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد، إن جميع أسهم البنك برأسمالها البالغ 5.234 مليار سهم ستدرج إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام.

مادة اعلانية

وأوضحت أنه يشترط للإدراج المباشر في السوق الرئيسية توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي بدأ العمل به إعتباراً من 1 أبريل 2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي.

ويرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر إلى 50 شركة مساهمة.

وأوضحت أن أسهم "بنك دخان" ستدرج برمز "DUBK" في قطاع البنوك والخدمات المالية، وسيكون سعر سهم الشركة معًوًماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيُسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

تجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً.

وأضافت أن بيانات المساهمين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

يذكر أن بنك دخان قد أُسس في 2008 باسم بنك بروة، ثم اندمج بطريقة الضم مع بنك قطر الدولي في إبريل 2019، وفي شهر أكتوبر 2020 قام البنك بتغيير علامته التجارية إلى بنك دخان برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 5.234 مليار ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%.