سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط هبوطاً.. و"تاسي" يتراجع 1.34%
سهم عملاق النفط أرامكو السعودية يتراجع 1.5% بالختام
أقفلت سوق الأسهم السعودية منخفضة، اليوم الأحد، تأثرا بتراجع أسعار النفط يوم الجمعة، وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي منتجات روسيا المكررة من النفط.
وانخفضت أسعار النفط الذي يغذي النمو في المنطقة، يوم الجمعة، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس السبت، من مغبة أن تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل، وفق رويترز.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما قلل من صادرات الطاقة الروسية.
وهبط المؤشر السعودي 1.34% في أسوأ أداء له منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول.
ونزل سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5%، في حين تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.9%.
وكان من الخاسرين سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الذي انخفض 2.2%، وسهم بنك الرياض الذي تراجع 3.5%.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4%.
وتراجع سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) 5.9%، وسهم صناعات قطر 2.2%.
غير أن سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج، أوقف خسائره على مدى 4 جلسات متتالية، ليغلق مرتفعا 3.5%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1% منهيا خسائر على مدى 4 جلسات.
وارتفع المؤشر بفعل مكاسب حققها سهم البنك التجاري الدولي، الذي صعد 1.4%، وسهم مجموعة طلعت مصطفى الذي ارتفع 3.1%.
وكان من بين الرابحين سهم بالم هيلز للتعمير الذي قفز 10.3% وسهم وجي.بي.أوتو الذي قفز هو الآخر 9.2%.
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