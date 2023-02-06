أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى منذ أكثر من 4 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أسابيع، اليوم الإثنين، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع، والتي أثارت المخاوف أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عند 1865.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1879.4 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية 517 ألف وظيفة، وهو ما يزيد بكثير عن تقديرات بأن تبلغ 185 ألفا.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى له منذ 53 عاما ونصف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.24 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 0.1% إلى 973.04 دولار، والبلاديوم 0.5% إلى 1616.54 دولار.