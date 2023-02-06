اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسهم أوروبا سويسر
بورصة سويسرا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تنخفض وسط قلق بشأن استمرار دورة رفع الفائدة

أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية كانت من بين الأكثر تعرضا لضغوط البيع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط مخاوف من استمرار دورة رفع أسعار الفائدة حول العالم لفترة أطول من المتوقع، مما أثر على أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية سريعة التأثر بأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8% متخليا عن أعلى مستوى في 9 أشهر الذي سجله يوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

وهبطت جميع المؤشرات الفرعية تقريبا وكانت أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية من بين الأكثر تعرضا لضغوط البيع مع انخفاض مؤشري القطاعين 2% لكل منهما، وفق رويترز.

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2022 أسواق المال الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2022

وانخفض مؤشر قطاع التجزئة 2.2%.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة وانتعاشا في نشاط قطاع الخدمات الشهر الماضي مما أذكى المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة وذلك بعد يومين من إقرار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بانحسار التضخم مع رفع البنك أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط