الأسهم الأوروبية تنخفض وسط قلق بشأن استمرار دورة رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط مخاوف من استمرار دورة رفع أسعار الفائدة حول العالم لفترة أطول من المتوقع، مما أثر على أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية سريعة التأثر بأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8% متخليا عن أعلى مستوى في 9 أشهر الذي سجله يوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

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وهبطت جميع المؤشرات الفرعية تقريبا وكانت أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية من بين الأكثر تعرضا لضغوط البيع مع انخفاض مؤشري القطاعين 2% لكل منهما، وفق رويترز.

وانخفض مؤشر قطاع التجزئة 2.2%.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة وانتعاشا في نشاط قطاع الخدمات الشهر الماضي مما أذكى المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة وذلك بعد يومين من إقرار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بانحسار التضخم مع رفع البنك أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.